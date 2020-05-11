Карантин в Украине ослабили: что остается закрытым

С 11 мая по решению Кабинета министров в Украине ослаблен карантин, но ряд заведений остаются закрытыми. Об этом сообщает РБК-Украина.

Согласно данным правительства, закрытыми будут оставаться:

Фудкорты и зоны развлечений ТРЦ

Кинотеатры и театры

Метрополитен

Общественный транспорт без спецпропусков

Пригородный, междугородный, внутриобластной, межобластной транспорт

Регулярное железнодорожное и авиасообщение

Спортзалы, фитнес-центры

Университеты, школы, детские сады.

Также Кабмин продлил запрет на:

Проведение массовых мероприятий

Перемещение группами более чем 2 человека

Пребывание в общественных местах без одетых маски или респиратора

Пребывание в общественных местах лиц, не достигших 14 лет без сопровождения взрослых

Пребывание на улице без документов, удостоверяющих личность

Самовольно оставлять места обсервации/самоизоляции.

Стоит подчеркнуть, что власти на местах сами принимают решение об ослаблении карантина. В частности, в Киеве карантин планируют ослабить с 12 мая, и ТРЦ в столице останутся закрытыми, а во Львове не будут открывать салоны красоты.

Напомним, заведения, которые предоставляют услуги населению должны были подготовится к работе до 11 мая, в том числе соблюсти требования Минздрава для каждой категории бизнеса.

Как писало РБК-Украина, глава правительства Денис Шмыгаль объяснил, при каких условиях наступит следующий этап послабления карантина. Премьер отмечал, что люди должны научиться жить и работать в новых условиях, тогда следующий этап ослабления наступит скорее.