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Карантин в Украине: Киев и 17 областей остаются "красными"

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Киев, Среда 17 ноября 2021 09:03
Карантин в Украине: Киев и 17 областей остаются "красными" Фото: в "красной" зоне находятся Киев и 17 областей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине находятся в "красной" зоне Киев и 17 областей. Самая маленькая зона - "желтая", в ней только две области.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.

"Красная" зона

В этой зоне находятся 18 регионов:

  1. Киев,
  2. Херсонская,
  3. Одесская,
  4. Запорожская,
  5. Донецкая,
  6. Днепропетровская,
  7. Сумская,
  8. Николаевская,
  9. Ровенская,
  10. Житомирская,
  11. Ивано-Франковская,
  12. Киевская,
  13. Луганская,
  14. Хмельницкая,
  15. Черниговская,
  16. Львовская.,
  17. Волынская
  18. Черкасская.

Отметим, Винницкая область переходит в "красную" зону с 18 ноября. Вместе с тем, в Кабмине сообщили, что Херсонская и Луганская области могут выйти из этой зоны.

Кроме того, в KSE назвали 4 области, которые могут покинуть "красную" зону первыми. Это Запорожская, Киевская, Луганская и Одесская области.

"Оранжевая" зона

В этой зоне 5 регионов:

  1. Винницкая,
  2. Полтавская,
  3. Харьковская,
  4. Закарпатская,
  5. Черновицкая.

"Желтая" зона

В этой зоне Тернопольская и Кировоградская области.

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