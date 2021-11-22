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Карантин в Украине: в двух "красных" областях полностью стабилизировались показатели

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Киев, Понедельник 22 ноября 2021 09:12
Карантин в Украине: в двух "красных" областях полностью стабилизировались показатели Фото: в Украине в "красной" зоне 19 регионов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В двух "красных" областях стабилизировали показатели по коронавирусу - Луганской и Львовской. Однако, они пока находятся в "красной" зоне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Карантин в Украине: в двух &quot;красных&quot; областях полностью стабилизировались показатели

"Красная" зона

По данным Минздрава, в двух областях полностью стабилизировались показатели Минздрава - Львовской и Луганской областях. В Черкасской области только один показатель не в норме - коэффициент выявления случаев, в Одесской и Донецкой областях - уровень госпитализаций.

В этой зоне находятся 19 регионов:

  1. Киев,
  2. Херсонская,
  3. Одесская,
  4. Запорожская,
  5. Донецкая,
  6. Днепропетровская,
  7. Сумская,
  8. Николаевская,
  9. Ровенская,
  10. Житомирская,
  11. Ивано-Франковская,
  12. Киевская,
  13. Луганская,
  14. Хмельницкая,
  15. Черниговская,
  16. Львовская.,
  17. Волынская
  18. Черкасская,
  19. Винницкая.

"Оранжевая" зона

В этой зоне 3 региона:

  1. Полтавская,
  2. Харьковская,
  3. Закарпатская.

"Желтая" зона

В этой зоне:

  1. Тернопольская,
  2. Кировоградская,
  3. Черновицкая области.
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