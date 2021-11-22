Карантин в Украине: в двух "красных" областях полностью стабилизировались показатели
Фото: в Украине в "красной" зоне 19 регионов (Виталий Носач, РБК-Украина)
В двух "красных" областях стабилизировали показатели по коронавирусу - Луганской и Львовской. Однако, они пока находятся в "красной" зоне.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
"Красная" зона
По данным Минздрава, в двух областях полностью стабилизировались показатели Минздрава - Львовской и Луганской областях. В Черкасской области только один показатель не в норме - коэффициент выявления случаев, в Одесской и Донецкой областях - уровень госпитализаций.
В этой зоне находятся 19 регионов:
- Киев,
- Херсонская,
- Одесская,
- Запорожская,
- Донецкая,
- Днепропетровская,
- Сумская,
- Николаевская,
- Ровенская,
- Житомирская,
- Ивано-Франковская,
- Киевская,
- Луганская,
- Хмельницкая,
- Черниговская,
- Львовская.,
- Волынская
- Черкасская,
- Винницкая.
"Оранжевая" зона
В этой зоне 3 региона:
- Полтавская,
- Харьковская,
- Закарпатская.
"Желтая" зона
В этой зоне:
- Тернопольская,
- Кировоградская,
- Черновицкая области.