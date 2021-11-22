Карантин в Україні: у двох "червоних" областях повністю стабілізувались показники
Фото: в Україні в "червоній" зоні 19 регіонів (Віталій Носач, РБК-Україна)
У двох "червоних" областях стабілізували показники по коронавірусу - Луганській та Львівській. Втім, вони поки перебувають у "червоній" зоні.
Про це повідомляє РБК-Україна, з посиланням на прес-службу МОЗ.
"Червона" зона
За даними МОЗ, у двох областях повністю стабілізувались показники МОЗ - Львівській та Луганській областях. У Черкаській області тільки один показник не в нормі - коефіцієнт виявлення випадків, в Одеській та Донецькій областях - рівень госпіталізацій.
У цій зоні перебувають 19 регіонів:
- Київ,
- Херсонська,
- Одеська,
- Запорізька,
- Донецька,
- Дніпропетровська,
- Сумська,
- Миколаївська,
- Рівненська,
- Житомирська,
- Івано-Франківська,
- Київська,
- Луганська,
- Хмельницька,
- Чернігівська,
- Львівська.,
- Волинська
- Черкаська,
- Вінницька.
"Помаранчева" зона
У цій зоні 3 регіони:
- Полтавська,
- Харківська,
- Закарпатська.
"Жовта" зона
В цій зоні :
- Тернопільська,
- Кіровоградська,
- Чернівецька області.