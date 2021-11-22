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Карантин в Україні: у двох "червоних" областях повністю стабілізувались показники

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Київ, Понеділок 22 листопада 2021 09:12
Карантин в Україні: у двох "червоних" областях повністю стабілізувались показники Фото: в Україні в "червоній" зоні 19 регіонів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

У двох "червоних" областях стабілізували показники по коронавірусу - Луганській та Львівській. Втім, вони поки перебувають у "червоній" зоні.

Про це повідомляє РБК-Україна, з посиланням на прес-службу МОЗ.

Карантин в Україні: у двох &quot;червоних&quot; областях повністю стабілізувались показники

"Червона" зона

За даними МОЗ, у двох областях повністю стабілізувались показники МОЗ - Львівській та Луганській областях. У Черкаській області тільки один показник не в нормі - коефіцієнт виявлення випадків, в Одеській та Донецькій областях - рівень госпіталізацій.

У цій зоні перебувають 19 регіонів:

  1. Київ,
  2. Херсонська,
  3. Одеська,
  4. Запорізька,
  5. Донецька,
  6. Дніпропетровська,
  7. Сумська,
  8. Миколаївська,
  9. Рівненська,
  10. Житомирська,
  11. Івано-Франківська,
  12. Київська,
  13. Луганська,
  14. Хмельницька,
  15. Чернігівська,
  16. Львівська.,
  17. Волинська
  18. Черкаська,
  19. Вінницька.

"Помаранчева" зона

У цій зоні 3 регіони:

  1. Полтавська,
  2. Харківська,
  3. Закарпатська.

"Жовта" зона

В цій зоні :

  1. Тернопільська,
  2. Кіровоградська,
  3. Чернівецька області.
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