Карантин в Украине: только две области "желтые", большинство - "красные"
В Украине в "желтой" зоне карантина находятся две области. Самая большая зона карантина - "красная", там 15 областей.
"Красная" зона
В этой зоне находится 15 областей:
- Херсонская,
- Одесская,
- Запорожская,
- Донецкая,
- Днепропетровская,
- Сумская,
- Николаевская,
- Ровенская,
- Житомирская,
- Ивано-Франковская,
- Киевская,
- Луганская,
- Хмельницкая,
- Черниговская,
- Львовская.
"Оранжевая" зона
В этой зоне 8 областей:
- Винницкая,
- Волынская,
- Полтавская,
- Тернопольская,
- Харьковская,
- Черкасская,
- Черновицкая,
- Киев.
"Желтая" зона
В этой зоне карантина остались только Кировоградская и Закарпатская области.