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Карантин в Украине: пункты пропуска на границе с ЕС закрывают (список)

Новости » Общество   

Принято решение закрыть 107 пунктов пропуска

Карантин в Украине, введенный из-за коронавируса, предполагает в частности закрытие части пунктов пропуска на границе. Из 230 КПП открытыми будут только 123, подробнее - в материале РБК-Украина.

Так, на сайте Кабмина появилось постановление, которое содержит список пунктов пропуска, которые будут закрыты на период карантина. Как ранее сообщал глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко, было принято решение закрыть 107 КПП из 230.

В частности, будут закрыты следующие пункты пропуска, как Рава-Русская, Шегини, Измаил, Вилково, Мамалыга, Ягодин, Краковец, Чоп, Косино.

Пункты пропуска и контроля, которые закрывают:

Львовская область

  • Рава-Русская
  • Шегини
  • Хиров

Закарпатская область

  • Малые Селменцы
  • Тересва
  • Деловое

Одесская область

  • Орловка
  • Измаил
  • Вилково
  • Килия
  • Алексеевка
  • Шершенцы
  • Домница
  • Тимково
  • Станиславка
  • Федосеевка
  • Дубовое
  • Платоново
  • Осиповка
  • Павловка
  • Великоплоское
  • Славяносербка
  • Гребеники
  • Розаливка
  • Кучурган
  • Градинци
  • Лесное
  • Сепрневое
  • Карабуцены (пункт контроля)
  • Малоярославец
  • Зализнычное
  • Виноградовка
  • Долинское
  • Болград (пункт контроля)

Черновицкая область

  • Мамалыга
  • Подворьевка
  • Зеленая
  • Кельменцы
  • Вашковцы
  • Сокиряны

Винницкая область

  • Ямполь
  • Цекиновка
  • Большая Косница
  • Грабаровка
  • Болган
  • Студеная

Луганская область

  • Меловое
  • Сиротино

Харьковская область

  • Пески
  • Одноробовка
  • Александровка
  • Волчанск
  • Журавлевка
  • Стрелечья
  • Казачья Лопань
  • Пушкарное

Сумская область

  • Покровка
  • Грабовское
  • Волфино
  • Ворожба (Пункт контроля)
  • Рыжевка
  • Середина-Буда

Черниговская область

  • Николаевка
  • Деревины
  • Ильмовка
  • Добрянка
  • Каменка

Житомирская область

  • Майдан Копищенский

Ровенская область

  • Переброды
  • Вичевка

Волынская область

  • Самары
  • Тур
  • Гута
  • Пища

Аэропорты

  • Ужгород
  • Ивано-Франковск
  • Тернополь
  • Хмельницкий
  • Измаил
  • Лиманское
  • Кульбакино
  • Мариуполь
  • Кривой Рог
  • Суммы
  • Ровно
  • Озерное (Житомир)
  • Черкассы
  • Полтава
  • Сокольники

Морские/речные

  • портопункт Николаевское морское агентство - филиал государственной компании "Укррыбпром" (пункт контроля)
  • Скадовский морской торговый порт
  • Киевский речной порт

Полный перечень закрытых пунктов пропуска:

В Минздраве не исключают более жестких мер на карантине

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Из-за коронавируса в Украине Кабмин на заседании 11 марта принял решение о введении карантина сроком на три недели. Согласно решению правительства, на период карантина по всей стране будут закрыты садики, школы, вузы, театры и кино. Также отменены все массовые мероприятия.

Коронавирус в Украине зафиксирован 3 марта

Первый случай заражения коронавирусом в Украине был зафиксирован 3 марта в Черновцах. Заразился мужчина, который недавно вернулся из Италии. Других случаев заражения в Украине на данный момент нет.

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