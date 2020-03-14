Карантин в Украине: пункты пропуска на границе с ЕС закрывают (список)

Принято решение закрыть 107 пунктов пропуска
Карантин в Украине, введенный из-за коронавируса, предполагает в частности закрытие части пунктов пропуска на границе. Из 230 КПП открытыми будут только 123, подробнее - в материале РБК-Украина.
Так, на сайте Кабмина появилось постановление, которое содержит список пунктов пропуска, которые будут закрыты на период карантина. Как ранее сообщал глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко, было принято решение закрыть 107 КПП из 230.
В частности, будут закрыты следующие пункты пропуска, как Рава-Русская, Шегини, Измаил, Вилково, Мамалыга, Ягодин, Краковец, Чоп, Косино.
Пункты пропуска и контроля, которые закрывают:
Полный перечень закрытых пунктов пропуска:
Главный санитарный врач Виктор Ляшко не исключает более жестких мер на карантине, если будут зафиксированы новые случаи заражения. По его словам, в рамках борьбы с распространением коронавируса могут ограничиваться права людей, в том числе запрещать передвижение за пределы определенной территории.
Из-за коронавируса в Украине Кабмин на заседании 11 марта принял решение о введении карантина сроком на три недели. Согласно решению правительства, на период карантина по всей стране будут закрыты садики, школы, вузы, театры и кино. Также отменены все массовые мероприятия.
Первый случай заражения коронавирусом в Украине был зафиксирован 3 марта в Черновцах. Заразился мужчина, который недавно вернулся из Италии. Других случаев заражения в Украине на данный момент нет.