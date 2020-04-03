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Карантин в школах: в МОН объяснили, как подать документы на зачисление в первый класс

Новости » Коронавирус     03.04.2020 - 08:40
Карантин в школах: в МОН объяснили, как подать документы на зачисление в первый класс
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Решение о гибком режиме приема документов на время карантина может принять учредитель заведения общего среднего образования

Школы в период карантина из-за коронавируса смогут принимать документы для зачисления в первый класс в режиме онлайн или переносить сроки их приема. Соответствующее разъяснение обнародовано на сайте Министерства образования и науки.

Как отмечается, решение о гибком режиме приема документов на время карантина может принять учредитель заведения общего среднего образования.

"Закон, принятый для предотвращения эпидемии COVID-19, позволяет изменять режим работы учреждений на период карантина - это касается и учебных заведений. То есть, прием документов для зачисления может быть организован гибко, в том числе - онлайн. В частности, это касается и зачисления в первые классы", - сказала и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий.

Вместе с тем, сообщается, что сроки приема документов для зачисления в заведения определяют органы местного самоуправления и местные органы исполнительной власти. При этом срок приема заявлений не может быть меньше месяца.

Напомним, Министерство образования и науки опубликовало расписание уроков "Всеукраинской школы онлайн". Обучение будет проходить с понедельника по пятницу для учеников 5-11 классов по 11 предметам. Начинаются занятия в 10 утра.

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