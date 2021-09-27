Карантин могут изменить для определенной категории украинцев: подробности

Карантин могут изменить для украинцев, которые имеют противопоказания к вакцинации. В Минздраве рассказали подробности.

Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в интервью для РБК-Украина .

По его словам, работодатель должен предложить такому лицу альтернативные варианты работы на период действия "желтого" или "красного" уровней эпидопасности.

Что может предложить работодатель

Например, если специалист государственной структуры, учреждения или предприятия не может физически выходить на работу при усилении ограничений, ему могут предложить выполнение других обязанностей, сообщил Кузин.

Также такое лицо может перейти на дистанционный режим работы, выполнять какие-то другие, вспомогательные, подсобные функции.

"Альтернативой для такого лица является также проведение регулярного тестирования и некоторые работодатели даже такое вводят. Это по сути будет ответственность и решение руководителя того бизнеса или структуры, где такое лицо находится", - сообщил он.