Карантин в Киеве: Кличко рассказал, когда ослабят ограничения

По словам городского главы, на сегодняшний день в больницах Киева койки заполнены на 70%. Также практически переполнены пациентами палаты интенсивной терапии.

"Если у нас произойдет коллапс медицинской системы, это может привести к большой катастрофе. Мы сегодня делаем все возможное, чтобы этого не допустить. Больницы снабжены кислородом, медикаментами, средствами защиты. Город выплачивает медикам надбавки", - сказал Кличко.

Он также добавил, что после введения жестких карантинных мер жители столицы начали массово вакцинироваться. Сейчас в Киеве это можно сделать в 143 пунктах.

Кроме того, мэр прокомментировал информацию о дистанционном обучении в школах. По его словам, такие меры ввели по рекомендациям медиков и эпидемиологов.

"Мы не можем рисковать здоровьем детей, а также их семей и близких. Потому что многие дети переносят вирус даже бессимптомно, но могут заразить близкое окружение. А это увеличение количества больных среди взрослых. Мы стараемся минимизировать контакты между учащимися", - отметил Кличко.