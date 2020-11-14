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Карантин: Ивано-Франковск вслед за Львовом "отменил" выходные дни

Автор: РБК-Украина

Ивано-Франковский городской совет сделал субботу и воскресенье рабочими днями до конца ноября, чтобы обойти карантин выходного дня. Так же перед этим сделал Львов.

Это заявили на заседании исполнительного комитета горсовета Ивано-Франковска.

Городской совет сделал субботу и воскресенье рабочими для заведений общественного питания, торгово-развлекательных центров, субъектов хозяйствования в сфере торгового и бытового обслуживания, учреждений культуры, спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов и рынков.

При этом все учреждения должны обеспечить соблюдение санитарных и противоэпидемиологических мер для предотвращения распространения коронавируса.

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Также в горсовете обратились к Кабинету министров с требованием отменить решение о карантине выходного дня, признать его неконституционным и таким, что вредит малому и среднему бизнесу.

Напомним, власти Львова сделали субботу и воскресенье рабочими днями до конца ноября. В эти дни, согласно решению, разрешено работать всем учреждениям, которые ограничивает карантин выходного дня.

В то же время премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что у городских председателей нет полномочий разрешать или запрещать действие решений правительства.

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Новости Украины Ивано-Франковсккарантин