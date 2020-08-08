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Карантин не готовы ослабить Киев и 8 областей

Автор: Дмитрий Левицкий

В Киеве превышена динамика роста случаев коронавируса

По состоянию на субботу, 8 августа, карантин не могут ослаблять в Киеве и 8 областях Украины. Эпидемическая ситуация в этих регионах не соответствует установленным критериям.

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Об этом говорится в отчете Министерства здравоохранения Украины.

Так, перейти к следующему этапу ослабления карантина не могут:

  • Киев - превышена динамика выявления случаев COVID-19;
  • Киевская область - превышена динамика;
  • Волынская область - превышен процент выявления новых больных,
  • Ивано-Франковская область - превышен процент обнаружения;
  • Одесская область - превышены процент выявления и динамика;
  • Ровенская область - превышены процент выявления и динамика;
  • Харьковская область - превышены процент выявления и динамика;
  • Черниговская область - превышен процент обнаружения;
  • Черновицкая область - превышены процент выявления и динамика.

Напомним, очередной антирекорд по количеству новых случаев коронавируса установили в Украине сегодня, 8 августа; за последние сутки в стране обнаружили 1489 новых больных.

Антирекорд по количеству новых больных коронавирусом также установил сегодня Киев; в столице зафиксировали 200 новых случаев COVID-19.

В связи с ухудшением ситуации с коронавирусом в Украине правительство поручило Минздраву проверить готовность больниц второй волны принимать больных COVID-19.

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