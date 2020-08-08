Карантин не готовы ослабить Киев и 8 областей

В Киеве превышена динамика роста случаев коронавируса
По состоянию на субботу, 8 августа, карантин не могут ослаблять в Киеве и 8 областях Украины. Эпидемическая ситуация в этих регионах не соответствует установленным критериям.
Об этом говорится в отчете Министерства здравоохранения Украины.
Так, перейти к следующему этапу ослабления карантина не могут:
Напомним, очередной антирекорд по количеству новых случаев коронавируса установили в Украине сегодня, 8 августа; за последние сутки в стране обнаружили 1489 новых больных.
Антирекорд по количеству новых больных коронавирусом также установил сегодня Киев; в столице зафиксировали 200 новых случаев COVID-19.
В связи с ухудшением ситуации с коронавирусом в Украине правительство поручило Минздраву проверить готовность больниц второй волны принимать больных COVID-19.