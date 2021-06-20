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Карантин. Во Франции полиция разгоняла вечеринку семь часов

Автор: Даша Харченко

Во французском городе Редон полиция семь часов разгоняла рейв-вечеринку. Ее проведение было запрещено из-за карантинных ограничений.

Об этом сообщает BBC.

На вечеринке присутствовали около 1,5 тысячи человек. Ее организовали в соцсетях, но власти запретили ее проведение.

Когда правоохранители попытались прекратить вечеринку, в них полетели камни и коктейли Молотова.

В столкновениях пострадали пять полицейских и по меньшей мере двое участников акции.

Сообщается, что один из них потерял руку, детали не сообщаются.

Полиция сообщила об аресте пятерых участников столкновений.

Напомним во Франции с 20 июня будет отменен комендантский час. До этого, в рамках предыдущих этапов смягчения карантина, временные границы комендантского часа постоянно сужали.

В конце апреля президент Франции Эмануэль Макрон представил четыре этапа отмены карантинных ограничений во Франции. Согласно им, комендантский час планировалось полностью отменить 30 июня.

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ФранцияКарантин