Карантин в Чехии: протестующие поднесли гроб к дому премьера

Фото: Чехия (flickr)

В Чехии вновь прошла акция протеста против карантинных ограничений из-за коронавируса. Участники подошли к дому премьер-министра Чехии Андрея Бабіиша.

Об этом сообщает радио "Прага".

Перед дверью дома премьера протестующие оставили символический гроб, унитаз и зажженные свечи. К гробу была прикреплена табличка с надписью "Рокитнице в Орлицких горах", что указывает на горнолыжный центр, закрытый из-за карантина.

Сообщается, что на момент демонстрации Бабиша дома не было.

Напомним, в нескольких городах Чехии, в частности в столице – Праге, вечером 31 декабря люди вышли на протесты против карантинных ограничений. В столице на демонстрации вышли около сотни человек.

Напомним, правительство Чехии приняло решение об усилении карантина в стране с 27 декабря. В частности, будут закрыты все магазины, кроме продуктовых и аптек. В продуктовых магазинах будет разрешена продажа только жизненно необходимых товаров. Школы откроются 4 января только для учеников первого и второго классов. Работа детских садов и специальных школ не будет прекращаться.