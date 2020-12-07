Карантин не будет жестким, в отличие от требований его соблюдения, - Кабмин

Карантин в Украине не будет слишком жестким в отличие от предыдущего. Однако будут ужесточены требования соблюдения карантинных ограничений.

Об этом заявил представитель Кабинета министров в Верховной раде Василий Мокан в эфире "Украина 24".

По его словам, правительство обсудит ограничения с советами церквей и органами местного самоуправления, чтобы избежать саботажа и правоохранители могли контролировать соблюдения карантинных ограничений.

"Будет одно отличие от предыдущих карантинов. Речь не идет о слишком жестких ограничениях (остановка транспорта, авиасообщения), но будет требование их жесткого соблюдения", - заявил он.

При этом он добавил, что Кабинет министров пока не знает, что будет закрыто в рамках жесткого карантина.

"Мы еще не знаем, что будем закрывать, а что нет. До среды прорабатываются все предложения, которые предоставляют профильные Министерства. Сегодня было правительственное совещание. Минздрав разрабатывает некоторые замечания от других Министерств", - заявил Мокан.

Он также добавил, что к среде проект документа о карантинных ограничениях должен быть готов.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабмин будет вынужден ввести жесткий карантин в Украине в январе.

Кроме того, глава ЦОЗ Игорь Кузин заявил, что введения локдауна избежать не удастся.