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У Капітолії поліція США шукає озброєного чоловіка

Фото: Капітолій (aoc.gov)
Автор: Наталія Кава

Американські поліцейські оточили будівлю Капітолію у Вашингтоні. Вони отримали повідомлення про озброєного чоловіка.

Як повідомляє РБК-Україна, про це у свому Twitter-акаунті повідомила полвція Капітолію.

Працівники поліції закликали всіх, хто перебуває в будівлях Сенату знайти укриття, адже існує загроза обстрілу. Також відомо, що наразі в Сенаті канікули і там немає великої кількості людей, однак присутній обслуговуючи персонал.

"Слід зазначити, що у нас немає жодних підтверджених повідомлень про постріли" - йдеться в заяві поліції Капітолія.

Там також зауважили, що відправили правоохоронців на пошуки можливого стрілка.

Випадки масових стрілянин у США

У місті Джаспер, штат Техас, дев'ять підлітків отримали поранення через стрілянину під час вечірки після випускного балу. Інцидент стався в середній школі, у залі церковних зборів.

В торговому центрі у передмісті Далласа сталася стрілянина. До клініки доставили постраждалих громадян, одній з жертв було лише 5 років.

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