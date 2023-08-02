У Капітолії поліція США шукає озброєного чоловіка

Працівники поліції закликали всіх, хто перебуває в будівлях Сенату знайти укриття, адже існує загроза обстрілу. Також відомо, що наразі в Сенаті канікули і там немає великої кількості людей, однак присутній обслуговуючи персонал.

"Слід зазначити, що у нас немає жодних підтверджених повідомлень про постріли" - йдеться в заяві поліції Капітолія.

Там також зауважили, що відправили правоохоронців на пошуки можливого стрілка.

Випадки масових стрілянин у США

У місті Джаспер, штат Техас, дев'ять підлітків отримали поранення через стрілянину під час вечірки після випускного балу. Інцидент стався в середній школі, у залі церковних зборів.

В торговому центрі у передмісті Далласа сталася стрілянина. До клініки доставили постраждалих громадян, одній з жертв було лише 5 років.

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