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В Капитолий США пытался прорваться неизвестный с оружием, он задержан

Автор: Артур Родивилов

В США полиция задержала мужчину, который пытался проникнуть на охраняемую территорию Капитолия. Мужчина является жителем штата Вирджиния.

Об этом сообщает CNN.

Он пытался пройти через КПП, имея при себе фальшивый пропуск. Во время досмотра у него были обнаружены пистолет и боеприпасы, в том числе свыше 500 патронов.

6 января сторонники Трампа организовали акцию протеста у Капитолия, где американский Конгресс собрался, чтобы утвердить результаты президентских выборов. Протесты переросли в беспорядки и проникновение сторонников Трампа в помещение Капитолия. В результате беспорядков погибли пять человек.

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Протестующие пошли на штурм здания Конгресса, где проходило заседание, на котором должны были утвердить победу на выборах президента Джо Байдена. В итоге протестующие ворвались в зал заседаний Сената Соединенных Штатов.

По данным источников агентства Reuters, действующий президент США Дональд Трамп собирался штурмовать Капитолий вместе с митингующими. Но его отговорили от таких планов.

Директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофер Врей заявил, что правоохранители уже арестовали более 100 участников беспорядков в США.

Напомним, 7 января министр транспорта США Элейн Чао подала в отставку. Так она отреагировала на ситуацию с беспорядками. Она первой из министров отказалась от своей должности после событий в Капитолии.

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