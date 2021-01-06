На Капитолий отправят почти 2 000 военных. Мобилизация займет несколько часов

На фоне беспорядков в США на Капитолийский холм, где находится здание Конгресса, направят почти 2 000 военнослужащих. Ожидается, что мобилизация может занять несколько часов.

Об этом сообщает Fox News.

Сообщается, что Пентагон санкционировал мобилизацию всей Национальной гвардии округа Колумбия - примерно 1 800 военнослужащих. Мобилизация займет несколько часов, но, по словам представителей Пентагона, командовать будут федеральные правоохранительные органы.

Также сообщается, что губернатор штата Вирджиния направил около 200 бойцов Национальной гвардии по запросу мэра округа Колумбия Мюриэл Баузер.

Как заявили представители Министерства обороны, американские военные не должны использоваться для определения исхода выборов президента США. Для помощи полиции Капитолия будут использоваться федеральные правоохранительные органы, а не Национальная гвардия.

Напомним, ранее избранный президент США Джо Байден призвал Дональда Трампа обратиться к протестующим, чтобы они прекратили беспорядки.

Уже стало известно, что в ходе беспорядков в США пострадали несколько полицейских.