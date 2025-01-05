Капітан збірної України не залишив шансів "Барселоні" в каталонському баскетбольному дербі

Команда вітчизняного бігмена перемогла на виїзді в овертаймі з рахунком – 91:90. Матч відбувався в рамках 15-го туру найсильнішої баскетбольної ліги Європи.

Пустовий ввійшов у гру з лави та провів на майданчику 20 хвилин. На рахунку українця – 18 очок (7 з 12-ти двоочкових та 4 з 4-х штрафних), зібрав 4 підбирання (2 в нападі) та зробив 4 блок-шота. Капітан збірної України продемонстрував найкращий рейтинг ефективності в цьому матчі – 22 бали.

Це була вже 7-ма поразка "Барси" у 14-ти зустрічах. 20-разовий чемпіон Іспанії невдало проводить сезон, перебуваючи лише на 9-й сходинці в турнірній таблиці. Натомість "Ховентуд", що представляє інше каталонське місто – Бадалону, йде 4-м, маючи 10 перемог після 15-ти поєдинків.

Сам Пустовий у поточному сезоні чемпіонату Іспанії в середньому проводить на майданчику 18 хвилин. Його індивідуальні показники: 9 очок, 3.3 підбирання та 1.7 блок-шота – в середньому за матч.

Хто такий Артем Пустовий

Уродженець Херсонської області, вихованець южненського "Хіміка". Виставляв свою кандидатуру на драфті НБА-2014, але не був обраний жодною з команд.

Після виступів у чемпіонаті України переїхав до Іспанії перед сезоном-2015/16. Захищав кольори "Обрадойро", а через три роки перейшов у "Барселону". Потім виступав за "Гран Канарію", "Мурсію", а минулий сезон знову відіграв за "Обрадойро". Влітку 2024-го уклав однорічний контракт з "Ховентудом".

Чемпіон України (2015) та Іспанії (2021). У складі збірної України виступав на кількох Євробаскетах і ЧС-2014.