Капітан "Лос-Анджелеса" з переможним хет-триком очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео

Форвард фактично самотужки вирвав вольову перемогу над "Баффало" (3:1). Він оформив три шайби впродовж фінального періоду протистояння.

"Сейбрз" могли відкрити рахунок ще в середині першої 20-хвилинки, але Маклауд не переграв Кемпера під час виконання буліта. Натомість шайбу Бенсона скасували через офсайд. Нарешті під завісу другого періоду Так реалізував вихід 1 в 0 після перехоплення в меншості.

Далі до справи взявся Копітар. 37-річний словенець в першій же атаці третьої 20-хвилинки з центральної зони замкнув передачу Лаферр'єра. Потім він потужно кинув із лівої зони за чисельної переваги "Кінгз". А на десерт розписався в порожніх воротах "Баффало".

До трійки зірок вечора також потрапили вінгер "Юти" Ділан Гантер і форвард "Сан-Хосе" Маклін Селебріні. Перший оформив дубль з переможною шайбою в додатковій п'ятихвилинці проти "Айлендерс" (5:4 ОТ). Натомість другий освятив дебют під егідою НХЛ шайбою і асистом проти "Сент-Луїса" (4:5 ОТ).

Усі результати вечора в НХЛ: