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Капітан "Лос-Анджелеса" з переможним хет-триком очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео

Фото: Анже Копітар гучно розпочав новий сезон (x.com/LAKings)
Автор: Антон Федорців

Медіадепартамент Національної хокейної ліги визначив центрального нападника "Лос-Анджелес Кінгз" Анже Копітара першою зіркою ігрового вечора регулярного чемпіонату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

 

Форвард фактично самотужки вирвав вольову перемогу над "Баффало" (3:1). Він оформив три шайби впродовж фінального періоду протистояння.

"Сейбрз" могли відкрити рахунок ще в середині першої 20-хвилинки, але Маклауд не переграв Кемпера під час виконання буліта. Натомість шайбу Бенсона скасували через офсайд. Нарешті під завісу другого періоду Так реалізував вихід 1 в 0 після перехоплення в меншості.

Далі до справи взявся Копітар. 37-річний словенець в першій же атаці третьої 20-хвилинки з центральної зони замкнув передачу Лаферр'єра. Потім він потужно кинув із лівої зони за чисельної переваги "Кінгз". А на десерт розписався в порожніх воротах "Баффало".

До трійки зірок вечора також потрапили вінгер "Юти" Ділан Гантер і форвард "Сан-Хосе" Маклін Селебріні. Перший оформив дубль з переможною шайбою в додатковій п'ятихвилинці проти "Айлендерс" (5:4 ОТ). Натомість другий освятив дебют під егідою НХЛ шайбою і асистом проти "Сент-Луїса" (4:5 ОТ).

Усі результати вечора в НХЛ:

 

До слова, напередодні голкіпер "Монреаля" Монтембо очолив хіт-парад зірок із шатаутом проти "Торонто".

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