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Капітан "Лос-Анджелеса" з чотирма шайбами очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео

Фото: Анже Копітар (праворуч) оформив покер у Вінніпезі (localtoday.news)
Автор: Антон Федорців

Центрфорвард "Лос-Анджелес Кінгз" Анже Копітар визнаний оглядачами найкращим виконавцем ігрового дня в Національній хокейній лізі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

35-річний словенець чотирма голами забезпечив "Кінгз" нічию в основний час. Далі каліфорнійці здолали "Вінніпег Джетс" у серії булітів.

Копітар узявся до справи зі стартом другого періоду. Спершу він класним ударом із правої зони вкидання реалізував більшість "Лос-Анджелеса". Далі форвард підправив у ворота кидок Едлера від синьої лінії. Згодом балканець у ближньому бою переграв Хеллібака після передачі Дауті. А в третьому періоді Копітар завдав потужного кидка після відскоку від лівого борта.

Зрештою, "Кінгз" дотиснули "Джетс" у післяматчевій серії. Вирішальний буліт реалізував Кемпе. Обидві команди залишилися у зонах плей-офф від Тихоокеанського та Центрального дивізіонів відповідно.

Доповнили трійку зірок вечора вінгер "Коламбуса" Ерік Робінсон і воротар "Бостона" Лінус Ульмарк. Американський нападник хет-триком доклався до виїзної перемоги над "Баффало". Натомість скандинав виконав 54 сейви в матчі проти "Калгарі".

Усі результати вечора в НХЛ:

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