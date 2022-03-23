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Канцлер Німеччини закликає ввести ембарго на російську нафту і газ

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Берлін, Середа 23 березня 2022 05:00
Канцлер Німеччини закликає ввести ембарго на російську нафту і газ Олаф Шольц (Фото: timesofisrael.com)
Автор: Константин Широкун

Німецький канцлер Олаф Шольц заявив, що європейські санкції щодо Росії повинні бути не короткостроковим Заходом, а мати більш тривалий сценарій. На його думку, найефективнішою буде заборона продажу Росією вуглеводнів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

"Європа, разом зі своїми друзями, ввела небачені за своєю жорсткістю щодо такої великої країни санкції. І видно, що вони впливають",- сказав Шольц на прес-конференції в Берліні. Але, на його думку, список санкційних заборон повинен бути розширений.

Багато на Заході висловлюють невдоволення тим, що попри розв'язану Росією війну європейські країни продовжують закуповувати в Росії вуглеводні, забезпечуючи таким чином постійний приплив грошей для її економіки та фінансування військової кампанії.

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