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Канцлер Германии назвал убийства в Буче военным преступлением и призвал найти виновных

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Берлин, Суббота 09 апреля 2022 15:01
Канцлер Германии назвал убийства в Буче военным преступлением и призвал найти виновных Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (gettyimages.com)
Автор: Александр Белоус

Виновные в убийствах мирных жителей в украинском городе Буча виновны в военных преступлениях и должны быть привлечены к ответственности. Канцлер Германии Олаф Шольц завил, что "это нельзя забыть".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Мы не можем игнорировать то, что это преступление. Это военные преступления, которые мы не допустим… те, кто это сделал, должны быть привлечены к ответственности", - сказал он.

Выступая на митинге в преддверии государственных выборов в северной земле Шлезвиг-Гольштейн, Шольц сказал, что Германия продолжит поставлять Украине оборонительное оружие, чтобы показать, что она привержена защите суверенитета европейских государств.

"Европейские границы должны оставаться нетронутыми", - сказал он.

С тех пор, как на прошлой неделе российские войска отступили из Бучи, сотни мирных жителей были найдены мертвыми. Заместитель мэра Бучи сказал, что более 360 мирных жителей были убиты и около 260-280 человек были похоронены в братской могиле другими жителями.

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