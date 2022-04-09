Канцлер Германии назвал убийства в Буче военным преступлением и призвал найти виновных

Виновные в убийствах мирных жителей в украинском городе Буча виновны в военных преступлениях и должны быть привлечены к ответственности. Канцлер Германии Олаф Шольц завил, что "это нельзя забыть".

"Мы не можем игнорировать то, что это преступление. Это военные преступления, которые мы не допустим… те, кто это сделал, должны быть привлечены к ответственности", - сказал он.

Выступая на митинге в преддверии государственных выборов в северной земле Шлезвиг-Гольштейн, Шольц сказал, что Германия продолжит поставлять Украине оборонительное оружие, чтобы показать, что она привержена защите суверенитета европейских государств.

"Европейские границы должны оставаться нетронутыми", - сказал он.

С тех пор, как на прошлой неделе российские войска отступили из Бучи, сотни мирных жителей были найдены мертвыми. Заместитель мэра Бучи сказал, что более 360 мирных жителей были убиты и около 260-280 человек были похоронены в братской могиле другими жителями.