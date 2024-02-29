ua en ru
Чт, 29 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Канцлер Австрії попередив про "спіраль ескалації" у війні в Україні

Четвер 29 лютого 2024 09:49
UA EN RU
Канцлер Австрії попередив про "спіраль ескалації" у війні в Україні Фото: канцлер Австрії Карл Нехаммер (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Канцлер Австрії Карл Нехаммер попереджає про неконтрольовану "спіраль ескалації" у війні в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Der Standart.

За його словами, щоб запобігти третій світовій війні, важливо бути пильним, оскільки у війнах можна оступитися.

"Для того щоб конфлікт припинився, необхідні нові рішення", - підкреслив Нехаммер.

Він додав, що Європа перебуває у своєрідній "західній відлуння-камері" і вона повинна залучити до співпраці країни БРІКС.

"Перш за все, Заходу потрібні Китай та Індія для пошуку мирного рішення. З цими двома країнами необхідно розмовляти на рівних", - заявив він.

Передісторія

26 лютого в Парижі відбулася робоча зустріч близько 20 лідерів ЄС. Учасники конференції обговорили способи протистояння Росії та можливі шляхи допомоги Україні у протистоянні агресору в контексті загострення ситуації на фронті за останні тижні.

Під час саміту президент Франції Еммануель Макрон не виключив, що НАТО запровадить війська для допомоги Україні. Головна проблема, за його словами, полягає в тому, що наразі немає консенсусу з цього питання.

У свою чергу, міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне пояснив, які операції можуть здійснювати іноземні військові в Україні.

Низка країн НАТО вже виступила проти цієї ідеї, зокрема, США, Німеччини, Чехії, Болгарії, Іспанії та Італії.

Чи справді партнери готуються задіяти свої армії у війні - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Австрія Війна Росії проти України
NEWS
Вже 11-й. ЗСУ знищили ще один літак росіян
Вже 11-й. ЗСУ знищили ще один літак росіян
DAILY
Два роки потому. Який шлях до Євросоюзу вже пройшла Україна і коли чекати на вступ до ЄС
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Два роки потому. Який шлях до Євросоюзу вже пройшла Україна і коли чекати на вступ до ЄС