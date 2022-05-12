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Канцлер Австрии поставил Путину "газовый ультиматум"

Фото: канцлер Австрии Карл Нехаммер (gettyimages.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Канцлер Австрии Карл Нехаммер выдвинул Москве "газовый ультиматум". Он пригрозил отобрать у российского "Газпрома" подземные хранилища в Зальцбурге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Нехаммера австрийской газете Kronen Zeitung.

"Если российский "Газпром" не заполнит наши самые большие хранилища газа (Haidach в Зальцбурге - ред.), то мы у него их заберем для других поставщиков", - сказал Нехаммер.

Он добавил, что не сторонник национализации частной собственности. Однако, по его словам, власти Австрии на законодательном уровне должны подготовиться к прямому вмешательству там, где это необходимо.

Газовое хранилище Haidach расположен в землях Зальцбурга на месте истощенного месторождения. Способно вмесить 2,4 млрд кубических метров. Принадлежит "Газпрому" и на данный момент пустует.

Напомним, ранее министр энергетики Австрии Леонор Гевесслер заявила о необходимости отказа от российского газа после приостановки Москвой поставок в Польшу и Болгарию.

Отметим, сегодня "Газпром" отказался от использования газопровода в Польше. Как пояснили в компании, решение связано с ответными санкциями России.

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