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Канцлер Австрии объявил о своей отставке

Автор: Дмитрий Кузнецов

Канцлер Австрии Себастьян Курц объявил об уходе в отставку в связи с ведущимся против него расследованием по подозрению в коррупции. Исполнять его обязанности будет глава МИД страны Александер Шалленберг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP News.

Как сообщает агентство, в субботу Курц предложил президенту Австрии Александеру Ван дер Беллену назначить министра по европейским и иностранным делам Александера Шалленберга исполняющим обязанности главы правительства.

Канцлер заявил, что покидает свой пост, чтобы разрядить правительственный кризис, вызванный расследованием в отношении него по подозрению в пособничестве взяточничеству и злоупотреблении доверием.

Сам Курц планирует возглавить фракцию своей Австрийской народной партии в Национальном совете (нижняя палата парламента).

Напомним, 6 октября в офисе Курца и штаб-квартире его партии в Вене правоохранители провели обыски.

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АвстрияСебастьян Курц