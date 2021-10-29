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Канікули або "дистанційка". Школи Чернівецької області самі обиратимуть формат навчання

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Чернівецька область, П'ятниця 29 жовтня 2021 11:02
Канікули або "дистанційка". Школи Чернівецької області самі обиратимуть формат навчання Фото: школи Чернівецької області самі обиратимуть формат навчання (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

У Чернівецькій області з 1 листопада школи мають піти на дистанційне навчання або продовжити канікули терміном на два тижні. Обрати той чи інший варіант заклади зможуть самостійно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Чернівецької ОДА.

Таке рішення сьогодні було прийнято на позачерговому засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

"Департаменту освіти і науки Чернівецької ОДА, виконавчим комітетам сільських. селищних, міських рад прийняти рішення щодо переходу закладів загальної середньої освіти на канікули або організації освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання строком на два тижні з 1 листопада 2021 року", - йдеться в документі.


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школа Черновицкая область
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