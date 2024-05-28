Канікули близько. 7 кращих літніх таборів, де дітям можна відпочити безпечно й недорого

TutorCamp у Трускавці

Цей англомовний літній табір для дітей від 10 до 16 років розміщений у приватній садибі в місті Трускавець Дрогобицького району Львівської області.

Кожен, хто обере такий варіант відпочинку, не лише "прокачає" іноземну мову, але й отримає прекрасну нагоду оздоровитися (навіть пройти профілактичний курс лікувальної мінеральної води "Нафтуся" за призначенням лікаря).

Місцерозташування TutorCamp (скріншот: google.com/maps)

У TutorCamp взаємодія дітей, викладачів і волонтерів (носіїв мови) відбувається за принципами взаємоповаги, доброзичливості та справедливості. Там діти вчаться формувати, формулювати, доносити й аргументувати свою думку, відстоювати або змінювати її. І все це - англійською мовою.

Вартість відпочинку стартує від 9 000 грн за особу й залежить від дат заїзду та віку дитини.

При цьому відбір охочих відбувається на основі завдання та співбесіди, адже для перебування у таборі необхідні принаймні початковий рівень знання англійської та бажання дитини здобувати новий досвід і знання.

Відпочинок у TutorCamp (фото: tutorcamps.com)

"Кремениця"

Цей літній табір - для дітей від 8 до 17 років, а також осіб 18 років і старше. Він обладнаний на туристичній базі відпочинку "Кремениця", розташованій у місті Вижниця Чернівецької області на березі гірської річки Черемош (дехто навіть називає цю місцину "Воротами Карпат").

Місцерозташування табору "Кремениця" (скріншот: google.com/maps)

Концепція табору поєднує ефективне навчання, інтелектуальний розвиток, активний відпочинок та оздоровлення. Там діти зможуть відвідувати вечірні вогнища, вдосталь накупатися в басейні, долучитися до походів у ліс і навіть спробувати сплав (рафтинг) справжньою гірською річкою.

Вартість відпочинку стартує від 10 400 грн за особу й залежить від дат заїзду та віку дитини (підлітка).

Табір "Кремениця" (фото: kremenytsya.com)

ART CAMP. BAKOTA

Цей семиденний творчий літній табір для дітей від 8 до 15 років розташований у с. Колодіївка на межі Хмельницької та Чернівецької областей (за 35 км від Кам'янця-Подільського).

Його було обладнано на базі парк-готелю "Теремки" (на території Національного природного парку Подільські Товтри), де рослинний і тваринний світ, залишки монастирів на скелястих берегах Дністра, а також археологічні пам'ятки перебувають під дбайливою охороною.

Місцерозташування ART CAMP. BAKOTA (скріншот: google.com/maps)

До програми табірної зміни входять різні квести, спортивно-розважальні заходи, відпочинок на пляжі або біля басейну, цікаві майстер-класи, інтелектуальні ігри, дискотеки, екскурсії та навіть прогулянка на теплоході по Дністру.

Цікаво, що кліматичні умови Бакотської затоки, згідно з даними метеорологів, за своїми показниками дорівнюють мікроклімату кримської Ялти.

Вартість відпочинку стартує від 10 850 грн за особу й залежить від дат заїзду.

ART CAMP. BAKOTA пропонує незабутній відпочинок на природі (скріншот: art-camp-bakota1.webnode.com.ua)

"Трахтемирівська січ"

Цей десятиденний літній табір на природі для дітей від 10 до 17 років дозволить пожити у наметах у серці Наддніпрянщини - селі Трахтемирів Черкаського району Черкаської області, підпорядкованому Бобрицькій сільській громаді.

Це колишнє місто - столиця гетьманів і колишня козацька резиденція, біля якої нині розташований регіональний ландшафтний парк "Трахтемирів".

Місцерозташування табору "Трахтемирівська січ" (скріншот: google.com/maps)

Смільчакам, які ризикнуть долучитися до "дикого" відпочинку в наметах, обіцяють неймовірні пригоди, що загартують дух і тіло - піші мандрівки, цікаві розповіді про історію козацького краю, стрільбу з лука та гвинтівок, орієнтування на місцевості, розведення багаття та навіть вишкіл з приготування борщу.

Вартість відпочинку становить 11 900 грн за особу (діє програма лояльності).

Програма табору (скріншот: sich-org.com)

"Вандер"

Цей семиденний дитячо-юнацький літній табір для осіб віком від 7 до 17 років розташований у смт. Ворохта Івано-Франківської області біля річки Прут.

Місцерозташування табору "Вандер" (скріншот: google.com/maps)

Там діти проживатимуть у комфортному готелі, смачно їстимуть та матимуть безліч цікавих розваг - походи, ігри, купання в басейні, вечори при ватрі тощо.

Вартість відпочинку стартує від 11 200 грн за особу й залежить від дат заїзду.

Програма табору "Вандер" (скріншот: tabirwander.com)

"Білі вовки"

Цей шестиденний літній табір "виживання" для хлопців і дівчат віком від 12 до 16 років - наметовий табір з польовою кухнею та чітким розкладом дня.

Локації табору розташовані у мальовничих Карпатах - в національному парку "Сколівські Бескиди" на притоках річки Опір у Львівській області.

Місцерозташування табору "Білі вовки" (скріншот: google.com/maps)

Для того, щоб долучитися до такого "дикого" відпочинку, не потрібні попередній досвід чи специфічні навички - лише бажання та психологічна готовність дитини до активного проведення часу на природі.

Вартість такої путівки - 11 500 грн за особу.

"Білі вовки" - школа виживання (скріншот: youtube.com/@bilivovki580)

OXYCAMP Карпати

Цей семиденний літній табір для дітей віком від 8 до 16 років розташований на базі відпочинку MONTANA у с. Нижня Рожанка Славської ОТГ Львівської області.

Місцерозташування OXYCAMP (скріншот: google.com/maps)

В OXYCAMP працюють волонтери з України, Польщі, Німеччини, Великої Британії, США та інших країн. Для кожного нового сезону розробляють унікальну програму, яка враховує найновіші тренди та інтереси дітей.

При цьому вартість відпочинку стартує від 12 000 грн за особу й залежить від дат заїзду.

Що цікавого є в таборі (скріншот: oxycamp.org)