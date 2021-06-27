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Кандидаты в канцлеры Германии раскритиковали "легкомысленные обещания" о вступлении Украины в НАТО

Автор: РБК-Украина

Кандидаты в канцлеры Германии от Христианско-демократического союза (ХДС) Армин Лашет и от Социал-демократической партии (СДПГ) Олаф Шольц отреагировали на планы по вступлению Украины в НАТО. Они считают, что "реальность иная".

Об этом пишет DW.

Политики заявили, что не могут делать заявлений по поводу вопроса о вступлении Украины в ЕС и НАТО.

"Такое можно легкомысленно пообещать. Впрочем, реальность выглядит иной", - заявил Лашет.

По его словам, когда речь идет о такой большой стране, как Украина, тогда необходимо обеспечить, чтобы на ее Востоке действовали те же самые правовые нормы, что и в Западной Европе. Также Лашет отклонил возможность поставки немецкого оружия Украине.

В то же время Шольц отметил, что сначала ЕС должен провести внутренние реформы и добавил, что членство Украины в НАТО пока не обсуждается.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский задал вопрос кандидатам на пост канцлера Германии относительно вступления в НАТО.

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