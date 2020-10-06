ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Кандидатов в вице-президенты США на дебатах разделят плексигласовым заграждением

Автор: Инна Собора

Вице-президент Майк Пенс и кандидат от Демократической партии Камала Харрис будут разделены барьером из плексигласа во время дебатов. Решение было принято на фоне заражения президента США Дональда Трампа коронавирусом.

Самые читаемые новости

Об этом сообщает Reuters.

Дебаты состоятся через шесть дней после того, как Трамп объявил, что заразился коронавирусом. Это единственные запланированные дебаты между кандидатами в вице-президенты. Они состоятся 7 октября в Солт-Лейк-Сити, штат Юта.

И Харрис, и Пенс в последние дни дали отрицательный результат на коронавирус.

Пресс-секретарь Пенса заявила: "Если сенатор Харрис хочет окружить себя крепостью, действуйте". Кампания Байдена от комментариев отказалась.

Ранее кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил, что готов снова провести дебаты с президентом Дональдом Трампом, у которого коронавирус, если это безопасно.

Как писало РБК-Украина, 30 сентября состоялся первый раунд дебатов Трампа и Байдена. Вскоре Трамп заявил, что заразился коронавирусом.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Соединенные Штаты Америкидебаты