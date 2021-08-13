ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Кандидатов в главы РДА обязали предоставлять сертификат о владении госязыком

Новина українською →
Киев, Пятница 13 августа 2021 23:38
Кандидатов в главы РДА обязали предоставлять сертификат о владении госязыком Фото: президент обязал кандидатов в главы РДА предоставлять сертификат о знании госязыка (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Кандидатов в главы РДА обязали предоставлять сертификат о владении государственным языком. Изменения вступают в силу с дня публикации Указа президента Украины, 13 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента Украины.

Определять уровень владения украинским языком кандидатами будет Национальная комиссия по стандартам государственного языка, говорится в сообщении.

Также кандидаты на должность главы РДА должны будут предоставить копию трудовой книжки, послужной список (для военнослужащих) и ведомости о трудовой деятельности с реестра застрахованных лиц.

Мы писали, что из-за сокращения районов уволят 21 тысячу сотрудников.

Ранее Владимир Зеленский призвал народных депутатов в этом году утвердить изменения к Конституции в части децентрализации власти.

Читайте РБК-Украина в Google News
Районная государственная администрация
NEWS
Военные на Донбассе попали под обстрел из минометов и артиллерии, есть раненые
Военные на Донбассе попали под обстрел из минометов и артиллерии, есть раненые
DAILY
Труба Медведчука: чемодан без ручки ценой в десятки миллионов гривен
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Труба Медведчука: чемодан без ручки ценой в десятки миллионов гривен