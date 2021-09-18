В Черкассах кандидатом в народные депутаты выдвинули ветерана, который сейчас в СИЗО

Кандидат в народные депутаты Игорь Зайчук снял свою кандидатуру на выборах в парламент в пользу ветерана АТО Дмитрия Кухарчука.

Об этом он заявил после зачитывания письма Кухарчука к общественности, написанного им из СИЗО во время сегодняшней акции протеста против репрессий ветеранов войны с РФ под стенами Черкасской ОГА.

О преследовании ветеранов российско-украинской войны властью и фабрикации властью уголовных дел также заявил лидер "Национального корпуса" Андрей Билецкий.

"Все мы с вами прекрасно понимаем, что то, что происходит с нашими братьями - Дмитрием с Олегом, это - "беспредел". Все понимаем, что это огромная несправедливость, когда Медведчук абсолютно спокойно находится в шеститисячиметровой квартире, там под домашним арестом. Когда огромное количество пятой колонны находится под залогом или домашним арестом и тому подобными делами. Когда депутаты спокойно гуляют после того, как они чуть не убили кучу людей во время ДТП", - заявил он.

Также Билецкий отметил, что ветераны попали под "каток репрессий" из-за своей принципиальной позиции.

"Они не согласны с тем, что происходит со страной на фронте, на Донбассе, с политикой неоткрытия огня в ответ, с политикой попустительства обстрелам. С политикой капитулянства, с формулой Штайнмайера. Побратимов вытащим, Украину не сдадим, не капитулируем", - подытожил Билецкий.

Также заключенных поддержали ветераны из разных областей страны и представители общественных и политических организаций.