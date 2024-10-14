Кандидат у віцепрезиденти США для Камали Гарріс. Чим відомий Тім Волз

У разі перемоги Камали Гарріс на виборах у США 2024 посада віцепрезидента дістанеться Тіму Волзу. Протягом останніх 5 років він є губернатором Міннесоти, а в минулому працював вчителем, тренував футболістів та служив у Нацгвардії.

РБК-Україна в матеріалі нижче розповідає більш докладно про те, хто такий Тім Уолз та яке його ставлення до війни в Україні.

Зміст:

Військовий, вчитель, тренер. Біографія Волза

Повне ім'я американського політика та кандидата на другу за значимістю посаду в Білому домі – Тімоті Джеймс Волз. Як і Камалі Гарріс, йому 60 років. Народився у сільській місцевості у штаті Небраска.

Його мати виросла на фермі та була домогосподаркою, а батько працював шкільним учителем, служив у армії США під час Корейської війни.

Тім Волз пішов по батьківських стопах, вступивши у 17 років до лав Національної гвардії США. Загалом служив у армії понад 20 років. За цей час працював у добровольчих підрозділах реагування на стихійні лиха після повеней і торнадо, був старшим солдатом у 125-му полку польової артилерії.

Після терактів 2001 року Волз долучився до Європейських сил безпеки США та провів 9 місяців на службі в Італії в рамках операції Enduring Freedom. Пішов у відставку 2005-го у званні старшого сержанта.

Тім Волз закінчив державний коледж Чадром у Небрасці зі ступенем бакалавра у галузі соціальних наук. Після навчання за програмою WorldTeach один рік працював вчителем у середній школі китайської провінції Гуандун.

Потім повернувся до Штатів і став шкільним учителем у маленькому містечку Альянс (Небраска). Там Волз познайомився зі своєю майбутньою дружиною Гвен, яка також працювала вчителькою. Невдовзі пара перебралася до міста Манкато у Міннесоті.

Фото: Тім Волз працював учителем (Getty Images)

Волз влаштувався у середню школу Mankato West вчителем географії, а також тренував шкільну команду з американського футболу. Після майже 30 програних матчів Волз зміг вивести своїх підопічних на перше місце чемпіонату штату.

Також він був викладачем-консультатом альянсу GSA у своїй школі (організація, має на меті забезпечити безпечне та сприятливе середовище для ЛГБТК+ осіб).

Разом із дружиною Тім Волз керував компанією, яка організовувала літні навчальні поїздки до Китаю для учнів старших класів.

У 2002 році здобув ступінь магістра наук у галузі експериментальної освіти в Університеті штату Міннесота.

Шлях у політиці США

У 2005 Тім Волз переміг на виборах до Палати представників США від Міннесоти. Наступні 12 років працював у Конгресі, входив до складу комітету у справах ветеранів, що було одним із пріоритетних напрямів його роботи. Також був членом виконавчої комісії Конгресу з питань Китаю, комітетів з питань сільського господарства, транспорту та інфраструктури, збройних сил.

У 2018 році Тім Волз виграв вибори на посаду губернатора Міннесоти від Демократичної партії, а у 2022-му його обрали на другий термін.

Як губернатор працював над:

забезпеченням загального безкоштовного шкільного харчування для учнів;

посиленням виборчих прав;

захистом репродуктивної свободи ( Центр репродуктивних прав називає Міннесоту одним зі штатів, які найбільше захищають аборти в країні );

); реалізацією плану отримання 100% чистої електроенергії в Міннесоті до 2040 року;

зниженням податків для середнього класу;

розширенням оплачуваної відпустки для працівників Міннесоти.

При цьому республіканці критикували Тіма Волза за повільну реакцію на вбивство афроамериканця Джорджа Флойда поліцейським у Міннеаполісі (місто у Міннесоті).

Владу штату звинувачували у тому, що внаслідок повільного розгортання Національної гвардії спалахнули масові протести, які призвели до насильства.

Тім Волз на виборах 2024: віцепрезидент Гарріс

6 серпня 2024 кандидат у президенти США від Демократичної партії Камала Гарріс оголосила, що обирає своїм кандидатом у віцепрезиденти губернатора Міннесоти Тіма Волза.

При цьому західні експерти та ЗМІ спочатку називали фаворитом на цю посаду Джоша Шапіро.

Фото: Тім Волз – кандидат у віцепрезиденти від Демократичної партії (Getty Images)

Попри нижчу впізнаваність Волза загалом у США, видання Axios припускає, що його обрання кандидатом у віцепрезиденти може підвищити привабливість Камали Гарріс серед сільських виборців, зокрема в штатах так званої "Синьої стіни" (тихоокеанське узбережжя та північ США, де знаходиться і Міннесота), які були ключовими для перемоги Джо Байдена у 2020 році.

А Politico писало, що для Гарріс було важливим те, що Тім Волз вже другий термін обіймає посаду губернатора і підтримує прогресивні ідеї, серед яких: забезпечення репродуктивного здоров'я, оплачувана відпустка, податкові пільги на дітей та безпека у питанні використання зброї. Такі ініціативи кандидат у президента США хотіла б просувати у разі перемоги на виборах.

У ході передвиборчої кампанії претендент на посаду віцепрезидента від Демократичної партії Тім Волз провів дебати зі своїм опонентом від республіканців Джей Ді Венсом.

ЗМІ назвали цю розмову "відносно цивілізованою" без надто гострих питань та звинувачень. Говорили про міграцію, економку, ситуацію на Близькому Сході, а найбільш гарячим було питання щодо права на аборти. Волз наполягав на відновленні федерального права на аборт, а Венс відзначив, що, на його думку, кожен штат повинен самостійно приймати рішення.

Фото: Тім Волз йде на вибори в США 2024 з Камалою Гарріс (Getty Images)

Зазначимо, що у США віцепрезидент очолює Сенат (верхня палата Конгресу) і головує на його засіданнях. Проте він не має права голосу при ухваленні законів, окрім випадків, коли голоси сенаторів діляться рівно навпіл.

Віцепрезидент також відповідає за підрахунок голосів Колегії виборників після президентських виборів. Представляє президента на офіційних церемоніях (саміти, конференції тощо). Може обійняти посаду очільника Білого дому, якщо президент стане недієздатним, помре, піде у відставку або буде усунутий через скоєння злочину.

Чи підтримує Тім Волз Україну

Губернатор Міннесоти та кандидат у віцепрезиденти США відомий своєю підтримкою України під час повномасштабної війни.

24 лютого 2022 він назвав вторгення РФ "незаконною агресією", та закликав світ об'єднатися для допомоги Україні.

У березні 2022 Волз підписав закон, який вимагав від штату Міннесота більше не вести бізнес у Росії чи Білорусі. Також він оголосив 6 березня 2022 Днем української солідарності в Міннесоті.

"Ми підтримуємо нашу українську громаду, оскільки хоробрий і стійкий народ України продовжує захищати свободу та демократію від тиранії", – написав він у соцмережі Х.

Фото: Тім Волз під час мітингу на підтримку України (x.com/GovTimWalz)

Як очільник Національної асоціації губернаторів Волз організував колективний відеодзвінок губернаторів, в рамках якого відбулося спілкування з президентом України Володимиром Зеленським у квітні 2023 року.

У лютому 2024 Тім Волз та посол України у США Оксана Маркарова підписали лист про співробітництво штату Міннесота та Чернігівської області в аграрній сфері. Документ передбачає реконструкцію та відновлення економіки Чернігівщини.

При підготовці матеріалу використовувалися: публікації BBC, Axios, Politico, сайт офісу губернатора Міннесоти Тіма Волза, інформація з Wikipedia.