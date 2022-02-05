Кандидат в президенты Франции пообещала выйти из НАТО в случае победы

Лидер французской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен заявила, что в случае победы на президентских выборах выведет Францию из НАТО. Она подчеркнула, что во время ее президентства страна выберет политику независимости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro .

Ле Пен проводит вечером субботы митинг для своих избирателей, анонсируя свои планы на посту президента Франции. На митинге она объявила о планах вывести Францию из Объединенного командования НАТО.

"Чтобы не быть втянутыми в не наши конфликты", - пояснила Ле Пен мотив своей инициативы.

Кроме того, кандидат в президента пообещала "вернуть французам их страну", говоря о проблеме миграции, в частности о Европейском миграционном пакте, который Ле Пен назвала "пактом дьявола".

"Французы сами должны решать, кто населяет Францию. Французам решать, кто может стать французами", - резюмировала она.