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Кандидат в президенты Франции пообещала выйти из НАТО в случае победы

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Париж, Суббота 05 февраля 2022 21:23
Кандидат в президенты Франции пообещала выйти из НАТО в случае победы Фото: Марин Ле Пен, французский политик (flickr.com/147597828@N03)
Автор: Дмитрий Левицкий

Лидер французской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен заявила, что в случае победы на президентских выборах выведет Францию из НАТО. Она подчеркнула, что во время ее президентства страна выберет политику независимости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

Ле Пен проводит вечером субботы митинг для своих избирателей, анонсируя свои планы на посту президента Франции. На митинге она объявила о планах вывести Францию из Объединенного командования НАТО.

"Чтобы не быть втянутыми в не наши конфликты", - пояснила Ле Пен мотив своей инициативы.

Кроме того, кандидат в президента пообещала "вернуть французам их страну", говоря о проблеме миграции, в частности о Европейском миграционном пакте, который Ле Пен назвала "пактом дьявола".

"Французы сами должны решать, кто населяет Францию. Французам решать, кто может стать французами", - резюмировала она.

Напомним, выборы президента Франции пройдут 10 апреля 2022 года. Кроме Ле Пен, на пост лидера Франции претендует пророссийский политик Эрик Земмур.

Больше о французской президентской гонке вы можете прочитать в материале РБК-Украина.

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