Кандидат в президенти США Рамасвамі хоче, щоб країна вийшла з НАТО, - Politico

Видання з посиланням на поінформовані джерела зазначає, що Рамасвамі заявив різним групам експертів та прихильників про бажання вивести США з НАТО. Politico припускає, що республіканець може піти на такий крок, якщо стане президентом.

Ще у жовтні Рамасвамі в інтерв'ю Politico назвав ідею виходу США з НАТО розумною, але не підтримав її відкрито. Він також припускав, що настав час вивести Сполучені Штати з ООН.

Прес-секретар кампанії Рамасвамі Тріша Маклафлін відмовилася прямо коментувати, що республіканець робитиме щодо НАТО, але не заперечувала позицію кандидата.

"Вівек серйозно стурбований тим, що більшість союзників по НАТО не виконують своїх військових інвестиційних зобов’язань, і за необхідності переоцінить нашу власну підтримку. Він також вважає, що експансіонізм НАТО після холодної війни безпідставно збільшив ризик великого конфлікту з Росією", - сказала речниця.

Варто додати, що Рамасвамі не єдиний кандидат у президенти США, який заговорив про вихід країни з НАТО. Перед цим подібну заяву зробив колишній президент, республіканець Дональд Трамп.

Видання зазначає, що вихід США з НАТО може стати початком найбільшої трансатлантичної кризи за останні десятиліття, що призведе до питань, чи здатний Вашингтон підтримувати союзників, а також унеможливив здатність НАТО виступати стримуючою силою проти Росії.

Нагадаємо, що Конгрес США заборонив президентам країни односторонньо ухвалювати рішення про вихід з НАТО.

Також раніше ми повідомляли, що республіканець Вівек Рамасвамі потрапив у скандал, зробивши заяву про Україну та президента Володимира Зеленського.