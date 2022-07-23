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Кандидат в премьеры Британии Трасс обещает отказаться от всех законов ЕС

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Лондон, Суббота 23 июля 2022 03:34
Кандидат в премьеры Британии Трасс обещает отказаться от всех законов ЕС Фото: глава МИД Великобритании Лиз Трасс (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Лиз Трасс, ведущий кандидат на пост премьер-министра Британии, пообещала отменить все оставшиеся законы ЕС к 2023 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отношения Великобритании с Европой по-прежнему вызывают серьезную озабоченность у членов Консервативной партии, которые в целом характеризуются как более евроскептически настроенные, чем население в целом, отмечает агентство.

Правительство автоматически перенесло тысячи законов и постановлений ЕС в британское законодательство, чтобы они продолжали применяться после Brexit.

"Правила ЕС мешают нашему бизнесу, и это должно измениться. На Даунинг-стрит я воспользуюсь шансом отойти от устаревших законов и рамок ЕС и извлечь выгоду из возможностей, которые у нас впереди", - заявила она.

Ранее правительство уже заявило о своем намерении заменить или отменить существующие законы ЕС, но не установило сроки.

Напомним, ранее Трасс заявляла о готовности провести встречу с президентом России Владимиром Путиным, если станет преемником Бориса Джонсона.

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