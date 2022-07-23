ua ru
Сб, 23 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Кандидат у прем'єри Британії Трасс обіцяє відмовитися від усіх законів ЄС

Новость на русском →
Лондон, Субота 23 липня 2022 03:34
Кандидат у прем'єри Британії Трасс обіцяє відмовитися від усіх законів ЄС Фото: глава МЗС Великобританії Ліз Трасс (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Ліз Трасс, провідний кандидат на посаду прем'єр-міністра Британії, пообіцяла скасувати всі залишилися закони ЄС до 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Відносини Великобританії з Європою як і раніше викликають серйозну заклопотаність у членів Консервативної партії, які в цілому характеризуються як більш євроскептично налаштовані, ніж населення в цілому, відзначає агентство.

Уряд автоматично переніс тисячі законів і постанов ЄС в британське законодавство, щоб вони продовжували застосовуватися після Brexit.

"Правила ЄС заважають нашому бізнесу, і це має змінитися. На Даунінг-стріт я скористаюся шансом відійти від застарілих законів і рамок ЄС і отримати вигоду з можливостей, які у нас попереду", - заявила вона.

Раніше уряд вже заявив про свій намір замінити або скасувати чинні закони ЄС, але не встановив терміни.

Нагадаємо, раніше Трасс заявляла про готовність провести зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним, якщо стане наступником Бориса Джонсона.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Великобританія
NEWS
Дзеркальні договори у Туреччині. Що відомо наразі про зернову угоду
Дзеркальні договори у Туреччині. Що відомо наразі про зернову угоду
DAILY
Гривня падає, ціни ростуть. Що чекає економіку України найближчі пару років
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Гривня падає, ціни ростуть. Що чекає економіку України найближчі пару років