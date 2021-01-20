Кандидат на пост госсекретаря обещает, что США помогут Украине побороть коррупцию

Фото: Энтони Блинкен (facebook.com)

Соединенные Штаты должны помочь Украине побороть коррупцию. Также США помогут справиться с другими внутренними угрозами.

Об этом заявил кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен, цитирует "Голос Америки".

Он также добавил, что в Украине существует нехватка институтов, которые не позволяют эффективно вести страну.

"Если угрозой извне является Россия, то внутренними угрозами являются коррупция, отсутствие институций, которые могут эффективно вести страну. И мы должны помочь украинцам с этим справиться", - сказал Блинкен.

Ранее заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква рассказал о приоритетных направлениях сотрудничества с администрацией будущего президента США Джо Байдена. Самые главные - поддержка суверенитета и военная помощь Украине.

РБК-Украина писало, что кандидат на пост шефа Пентагона Ллойд Остин поддержал предоставление военной помощи Украине. В частности, он выступил за предоставление летального вооружения.