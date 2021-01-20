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Кандидат на пост главы Пентагона поддержал предоставление военной помощи Украине

Автор: Инна Собора

Кандидат на пост шефа Пентагона Ллойд Остин поддержал предоставление военной помощи Украине. В частности он выступил за предоставление летального вооружения.

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Об этом он заявил в ходе обсуждений в Сенате, сообщает ТАСС.

Такое мнение он выразил в опубликованных во вторник письменных ответах на вопросы членов комитета по делам вооруженных сил Сената Конгресса.

"В случае утверждения (его кандидатуры на пост главы Пентагона, - ред.) и при условии продолжения прогресса в реформах в области управления и борьбы с коррупцией я буду решительно поддерживать усилия по обеспечению подготовки, предоставлению техники и консультативной поддержки, чтобы помочь украинским силам сохранить территориальную целостность страны в условиях продолжающейся агрессии со стороны России", - заявил отставной генерал.

Он подчеркнул, что "поддерживает предоставление военной помощи летальным вооружением для обеспечения Украины необходимой техникой для самозащиты".

Ранее кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен заявил, что администрация избранного президента Джо Байдена поддерживает предоставление летального оружия Украине.

РБК-Украина писало, что Байден заявлял, что его администрация гарантирует предоставление летального вооружения Украине.

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