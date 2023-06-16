Кандидат на посаду голови АРМА заявила про замовну інформатаку проти неї та з метою зірвати конкурс

"Сьогодні вийшов ряд замовних статей, в яких нібито я дала інтерв’ю як голова АРМА. Не вперше спостерігаю брудну боротьбу проти себе. Та на цей раз замовники статті - мають негайно зняти її та офіційно визнати, що факту заяв від мене як голови агентства - не існувало", - заявила Олена Дума.

На її думку, поява подібної інформаційної атаки повʼязана з тим, що вона дійсно є сильною кандидатурою і, що серед кандидатів є той, хто зацікавлений в подібних атаках.

"З огляду на ресурси, які підхопили бруд проти мене, я не виключаю, що мова може йти про олігархів, пов’язаних з РФ, які бачать в мені загрозу своїм злочинним статкам. Не маючи на мене впливу, такі закиди в інформаційне поле ставлять за мету очорнити моє ім’я та паралізувати роботу конкурсної комісії", - додає вона.

Олігархат та їх поплічники мають на меті залишити тих осіб, керівників, які їх влаштовують, схвалюють рішення на користь РФ та проти України, переконана юрист.

Також за її словами, навколо реформування АРМА йдуть дискусії не один місяць. Переконана, що реформа АРМА, до якого стікаються активи, конфісковані під час війни у росіян, білорусів і колаборантів, відкладається.

"Реформування - це кінці у воду та уникнення юридичної відповідальності за неефективне управління. Попри готовність народних депутатів передати функції агентства до Фонду держмайна, проти таких радикальних змін виступають міжнародні партнери України. Їхня пропозиція - спочатку провести детальний аудит АРМА, яким займатимуться три фахівці з ЄС, США та України. Відбір аудиторів, ймовірно, триватиме щонайменше до кінця червня. Власне на аудит потрібно три місяці. Все це свідчить про необхідність завершення незалежного та прозорого конкурсу та проведення аудиту, з метою збереження АРМА як визнаного міжнародними конвенціями та директивами органу", - додає Дума.

"Переконана, що ми подолаємо цю систему та корупцію, а виважені професійні люди зроблять висновки й для себе. А я однозначно вже реагую і буду добиватися зняття неправдивих заголовків про себе! Бути конкурсу здійсненим чи ні - це свідчення прозорості та демократії України, це свідчення незалежності та виваженості членів конкурсної комісії", - резюмувала вона.