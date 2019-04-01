Кандидат от оппозиции впервые за 25 лет победил на выборах мэра Анкары

В Турции на выборах мэра столицы впервые за 25 лет победил кандидат от оппозиционной Партии народных республиканцев Мансур Яваш. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал NTV.



Сообщается, что он набрал 50,9% голосов избирателей, с небольшим отрывом обойдя кандидата от правящей "Партии справедливости и развития" (ПСР) Мехмета Озхасеки, который получил 47,06% голосов.

В правящей партии заявили, что будут оспаривать результаты выборов в избирательном округе Анкары из-за выявленных недействительных голосов и нарушений.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его консервативная Партия справедливости и развития (ПСР) в воскресенье, 31 марта, одержала победу на муниципальных выборах в стране. Правящий альянс в целом взял 52,1% поддержки, а оппозиционный альянс - 37,2%.

Кандидат от ПСР, бывший премьер-министр Бинали Йылдырым объявил о победе в Стамбуле.

Напомним, 31 марта 2019 в Турции на избирательном участке произошла стрельба. Погибли двое человек.