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Кандидат в канцлеры от партии Меркель нарушил тайну голосования, - Spiegel

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Воскресенье 26 сентября 2021 17:36
Кандидат в канцлеры от партии Меркель нарушил тайну голосования, - Spiegel Фото: кандидат в канцлеры Германии Армин Лашет (GettyImages)
Автор: Инна Собора

Кандидат в канцлеры Германии от правящего блока ХДС/ХСС Армин Лашет проголосовал на выборах в Бундестаг. Однако он нарушил "тайну голосования", когда отпралял свой бюллетень в урну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

Перед тем, как бросить в урну, кандидат в канцлеры сложил свой бюллетень так, чтобы его отметки были четко видны на камерах фотографов.

"Лашет нарушил законные требования о тайне голосования, один из основных принципов голосования в Германии. Основной закон предусматривает, что члены Бундестага Германии избираются "тайным голосованием", - отмечают журналисты.

Издание пишет, что Лашет мог рассказать о том, за кого голосовал до или после того, как вышел с избирательного участка. При этом показать фотографам свой бюллетень он не имел права, и его голос не должен быть учтен.

Напомним, сегодня в Германии проходят выборы в Бундестаг, в которых впервые за 16 лет не участвует Ангела Меркель.

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