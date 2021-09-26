Кандидат в канцлеры от партии Меркель нарушил тайну голосования, - Spiegel

Кандидат в канцлеры Германии от правящего блока ХДС/ХСС Армин Лашет проголосовал на выборах в Бундестаг. Однако он нарушил "тайну голосования", когда отпралял свой бюллетень в урну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel .

Перед тем, как бросить в урну, кандидат в канцлеры сложил свой бюллетень так, чтобы его отметки были четко видны на камерах фотографов.

"Лашет нарушил законные требования о тайне голосования, один из основных принципов голосования в Германии. Основной закон предусматривает, что члены Бундестага Германии избираются "тайным голосованием", - отмечают журналисты.

Издание пишет, что Лашет мог рассказать о том, за кого голосовал до или после того, как вышел с избирательного участка. При этом показать фотографам свой бюллетень он не имел права, и его голос не должен быть учтен.