Кандидат в канцлеры от партии Меркель нарушил тайну голосования, - Spiegel
Кандидат в канцлеры Германии от правящего блока ХДС/ХСС Армин Лашет проголосовал на выборах в Бундестаг. Однако он нарушил "тайну голосования", когда отпралял свой бюллетень в урну.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.
Перед тем, как бросить в урну, кандидат в канцлеры сложил свой бюллетень так, чтобы его отметки были четко видны на камерах фотографов.
"Лашет нарушил законные требования о тайне голосования, один из основных принципов голосования в Германии. Основной закон предусматривает, что члены Бундестага Германии избираются "тайным голосованием", - отмечают журналисты.
Издание пишет, что Лашет мог рассказать о том, за кого голосовал до или после того, как вышел с избирательного участка. При этом показать фотографам свой бюллетень он не имел права, и его голос не должен быть учтен.
Bei seiner Stimmabgabe faltete #Laschet seinen Wahlzettel nach außen und macht so sichtbar, wo er seine Kreuze gesetzt hat. Damit hat er das Grundprinzip der geheimen Wahl missachtet. #btw21— DER SPIEGEL (@derspiegel) September 26, 2021
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Напомним, сегодня в Германии проходят выборы в Бундестаг, в которых впервые за 16 лет не участвует Ангела Меркель.