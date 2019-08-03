Кандидат от "Евросолидарности" победил в 119 округе Львовской области

Фото: Михаил Бондарь (пресс-служба)

2-3 августа на округе провели пересчет голосов

В 119 округе Львовской области уверенную победу одержал кандидат в народные депутаты от партии "Европейская солидарность" Михаил Бондарь. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал народный депутат Украины, кандидат от партии "Европейская Солидарность" Николай Княжицкий, сообщает пресс-служба политсилы.

На шести участках 119 округа 2-3 августа был осуществлен пересчет голосов окружной избирательной комиссией, согласно решению Львовского апелляционного административного суда. Уточнение подтвердило преимущество Михаила Бондаря в 140 голосов, которое было установлено первичными результатами голосования.

"Михаил Бондарь победил в Бродах. Пересчет при наблюдателях показал соответствие предыдущим результатам. Честь и правда всегда побеждают. Зачем было принимать два абсурдных решение двух судов непонятно. Но все будет хорошо!", - отметил Княжицкий.

Пересчет голосов в 119 округе был инициирован кандидатом от партии "Слуга народа" Орестом Кавецким и самовыдвиженцем, представителем общественной организации "Слуга народа Украины" Виталием Кравчуком. Кандидаты обратились в суд после получения ими результатов голосования с победой Михаила Бондаря в 140 голосов.

Львовский окружной административный суд и Львовский апелляционный административный суд приняли решение о пересчете голосов, в пределах шести участков, несмотря на отсутствие нарушений, которые могли повлиять на результаты волеизъявления граждан.