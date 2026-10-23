"Канал відкритий": глава Євроради не виключає поновлення неофіційного діалогу з Кремлем

Неофіційний дипломатичний канал зв’язку Європейської ради з Кремлем залишається відкритим для обговорення питання про припинення вогню в Україні.
Як повідомляє РБК-Україна, про це президент Європейської ради Антоніу Кошта заявив в інтерв'ю Rapporteur.
"Канал відкритий, і Росія знає: якщо й коли вона справді захоче поговорити про те, як домогтися припинення вогню, як захистити енергетичні об’єкти, вона може звернутися", - сказав Кошта.
При цьому він висловив сумніви щодо готовності Москви до діалогу
"Ви бачили якісь ознаки того, що Росія хоче серйозно цим займатися?", - запитав журналіста глава Євроради.
Говорячи про можливе призначення європейського представника для участі в мирних переговорах, Кошта зазначив, що формат залежить від характеру обговорень.
Нагадаємо, у червні головний радник президента Євроради Антоніу Кошти провів дві телефонні розмови з високопоставленим російським чиновником, який входить до найближчого оточення російського диктатора Володимира Путіна.
Таким чином Кошта намагався залучити голову Кремля до переговорів щодо завершення війни Росії проти України.
Як стало відомо пізніше, Кошта звернувся до Кремля з проханням відкрити канал зв'язку. Це перший подібний крок з боку ЄС з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Деякі європейські лідери розкритикували Кошту за те, що він не попередив частину партнерів про свої контакти з Кремлем.