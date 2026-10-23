"Канал відкритий": глава Євроради не виключає поновлення неофіційного діалогу з Кремлем

"Канал відкритий, і Росія знає: якщо й коли вона справді захоче поговорити про те, як домогтися припинення вогню, як захистити енергетичні об’єкти, вона може звернутися", - сказав Кошта.

При цьому він висловив сумніви щодо готовності Москви до діалогу

"Ви бачили якісь ознаки того, що Росія хоче серйозно цим займатися?", - запитав журналіста глава Євроради.

Говорячи про можливе призначення європейського представника для участі в мирних переговорах, Кошта зазначив, що формат залежить від характеру обговорень.