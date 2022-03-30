Канадский парламент утвердил безвиз для Украины, последнее слово за правительством

Парламент Канады призвал правительство ввести безвизовый режим с Украиной, в том числе путем быстрой выдачи электронного разрешения на въезд. Также парламентарии намерены по возможности обеспечить прибывающих украинских эмигрантов рабочими местами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт парламента Канады.

Как только правительство страны одобрит безвиз для граждан Украины, в кратчайшие сроки запустится процедура подготовки по имплементации нового соглашения об упрощенном пересечении границы.

Депутаты также признали нападение Россией на Украину явным нарушением международного права. Кроме того, канадские парламентарии призвали правительство выделить дополнительные средства для минимизации последствий гуманитарной катастрофы в Украине.