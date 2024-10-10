ua en ru
Чт, 10 жовтня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Канадські інструктори навчають військових ЗСУ складним медичним навичкам, - Генштаб

Четвер 10 жовтня 2024 02:29
UA EN RU
Канадські інструктори навчають військових ЗСУ складним медичним навичкам, - Генштаб Фото: українські військовослужбовці проходять навчання з медицини (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Едуард Ткач

Інструктори з Канади в рамках навчальної місії UNIFIER навчають українських військових складним медичним навичкам. Зокрема, таким, які збільшують шанси бійців вижити після поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

"Українські військовослужбовці, які проходять інтенсивне навчання під керівництвом канадських інструкторів та інструкторок медичного тренувального підрозділу навчальної місії ЮНІФАЄР використовують манекени під час навчання складним медичним навичкам, таким як встановлення внутрішньовенної канюлі чи інтубаційної трубки", - йдеться у повідомленні.

У Генштабі зазначили, що ці навички допомагають забезпечити пораненим бійцям більше шансів вижити після бойових поранень.

Крім того, відповідні тренування відбуваються також і в темряві. Це у свою чергу, допомогає воїнам Сил оборони України відпрацьовувати свої навички в несприятливих умовах.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Канада Генштаб ВСУ Війна в Україні
NEWS
Бронювання від мобілізації можуть призупинити: що відомо
Бронювання від мобілізації можуть призупинити: що відомо
DAILY
Буданов, Умєров та Сирський? Чому заговорили про звільнення у військовій верхівці
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Буданов, Умєров та Сирський? Чому заговорили про звільнення у військовій верхівці