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Канадская золотодобывающая компания Kinross продает свои рудники в России

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Москва, Среда 30 марта 2022 10:42
Канадская золотодобывающая компания Kinross продает свои рудники в России Фото: Канадская Kinross продает свои рудники в России (kinross.com)
Автор: Александр Белоус

Канадская корпорация Kinross Gold разрабатывает переходный план по продаже своих российских активов. Kinross получила ряд предложений ведет эксклюзивные переговоры с горнодобывающей компанией о продаже 100% своих активов в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Kinross.

Как отмечается в сообщении, любое такое отчуждение или изменение контроля требует одобрения правительства России.

Текущая деятельность Kinross на территории будет финансироваться за счет ресурсов, уже имеющихся в стране, без дополнительных инвестиций со стороны материнской компании, заявили в компании.

Kinross - крупная канадская золотодобывающая компания с рудниками и проектами в США, Бразилии, России, Мавритании, Чили, Гане и Канаде.

На территории России у Kinross у месторождения Купол и Двойное на Чукотке, месторождение Чульбаткан в Хабаровском крае. У Kinross в России более 2 тысяч сотрудников.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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