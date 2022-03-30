Канадская золотодобывающая компания Kinross продает свои рудники в России

Канадская корпорация Kinross Gold разрабатывает переходный план по продаже своих российских активов. Kinross получила ряд предложений ведет эксклюзивные переговоры с горнодобывающей компанией о продаже 100% своих активов в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Kinross.

Как отмечается в сообщении, любое такое отчуждение или изменение контроля требует одобрения правительства России.

Текущая деятельность Kinross на территории будет финансироваться за счет ресурсов, уже имеющихся в стране, без дополнительных инвестиций со стороны материнской компании, заявили в компании.

Kinross - крупная канадская золотодобывающая компания с рудниками и проектами в США, Бразилии, России, Мавритании, Чили, Гане и Канаде.

На территории России у Kinross у месторождения Купол и Двойное на Чукотке, месторождение Чульбаткан в Хабаровском крае. У Kinross в России более 2 тысяч сотрудников.