Канадська компанія передасть снайперські гвинтівки українським військовим

Компанія PGW Defense Technologie передасть гвинтівок на суму 770 тис. доларів українским військовим

Канадська компанія PGW Defense Technologies готується передати українським військовослужбовцям снайперські гвинтівки на суму 770 тис. доларів. Про це розповів власник компанії PGW Defense Technologies Росс Спагруд в інтерв’ю UATV.

Спагруд, зокрема, підтвердив договір своєї компанії з Україною щодо про постачання далекобійних снайперських гвинтівок. Зокрема, угодою передбачено постачання систем снайперської гвинтівки LRT-3, 0,50 калібру. Крім того, після продажу зброї компанія забезпечить обслуговування гвинтівок та навчання для військових.

"Я абсолютно впевнений, що кожен українець у Канаді, напевно, підтримує схожі ініціативи щодо захисту потреб своєї батьківщини", - сказав Спагруд.

За його словами, зброя, швидше за все, надійде в Україну уже восени цього року.

Нагадаємо, як стало відомо у лютому 2018 року, компанія з виробництва зброї з Канади Colt Canada сподівається укласти контракт на поставку українським військам нових штурмових гвинтівок. Йдеться про понад 100 тис. одиниць зброї.