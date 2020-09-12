В Канаде впервые с 15 марта за сутки ни одной смерти от COVID-19

Фото: тест на коронавирус (dpsu.gov.ua)

Впервые с 15 марта агентство общественного здравоохранения Канады сообщило о нулевых случаях смерти от COVID-19 за последние 24 часа. Однако за сутки заболели 702 человека.

Об этом пишет Reuters.

Согласно правительственным данным, число погибших от пандемии в Канаде на 11 сентября составило 9 163 человека, столько же, сколько было зарегистрировано 10 сентября.

В то же время, данные показали, что число положительных случаев 11 сентября увеличилось до 135 626 по сравнению с предыдущим днем.

В связи с тем, что в большинстве провинций отменяются ограничения на изоляцию, а школы вновь открываются для очных занятий, в последние дни в Канаде наблюдается умеренный рост заражения коронавирусом. Власти находятся в состоянии повышенной готовности, чтобы избежать новых вспышек.

Напомним, ранее правительство Канады заключило соглашение с двумя американскими компаниями Novavax и Johnson & Johnson о предварительном заказе миллионов доз вакцин против COVID-19.

РБК-Украина писало, что больше половины стран мира ослабили ограничения на поездки, которые были ведены в связи с пандемией коронавируса.