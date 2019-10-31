В Канаде в результате стрельбы пострадали подростки

В канадском городе Торонто в результате стрельбы, которая произошла ночью 31 октября пострадали 5 подростков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Radio Canada.

Как сообщается, к жилому дому на северо-западе города подъехал черный автомобиль с водителем и двумя пассажирами. Из автомобиля вышли два человека и направились в дом, где открыли стрельбу. Нападавшие совершили не менее 20 выстрелов по подросткам, которые находились в коридоре.

Отмечается, что в результате вооруженного нападения пострадали 5 подростков, в частности, четверо были госпитализированы с серьезными ранениями. Возраст пострадавших от 16 до 18 лет.

По словам руководителя местной полиции Марка Сондерса, нападение на молодежь было совершено целенаправленно. Правоохранители разыскивают подозреваемого.

Напомним, ранее в американском штате Калифорния произошла стрельба во время вечеринки в городе Лонг-Бич. В результате стрельбы пострадали 9 человек и трое погибли. Пострадавшие были госпитализированы для оказания медицинской помощи.

Также РБК-Украина писало, что в штате Техас неизвестный устроил стрельбу на встрече выпускников филиала университета A&M. В результате происшествия погибли по меньшей мере два человека и более 10 получили ранения. Всего на вечеринке были около 100 человек.