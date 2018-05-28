В Канаде предложили передать Украине оружие на 9,5 млн долларов

Вооружение, ранее предназначавшееся иракским курдам, несколько месяцев хранится на складах ВС Канады

В Канаде Консервативная партия призвали правительство предоставить Украине оружие на 9,5 миллионов долларов, которое изначально предназначалось курдским силам для борьбы с боевиками "Исламского государства" в Ираке. Об этом сообщает North Shore News.

Как отмечает издание, правительство премьера Канады Джастина Трюдо 15 месяцев назад объявило о намерении предоставить курдам вооружение, в том числе винтовки, пулеметы, легкие минометы, гранатометы и противотанковые ракеты, но возникла задержка с получением разрешений от иракского правительства и обеспечением надлежащих гарантий, что оно не окажется в руках групп, обвиняемых в военных преступлениях в Ираке.

К тому времени, когда оружие было окончательно закуплено в конце прошлого года, между иракскими и курдскими силами произошел конфликт из-за желания курдов создать независимое государство на севере Ирака, и вооружение до сих пор хранится на складах канадских вооруженных сил в Монреале.

"Они позволяют этому оружию храниться и собирать пыль, а между тем насилие в Украине привело к новому весеннему наступлению. Вместо того, чтобы позволить этому оружию лежать впустую, давайте передадим его людям, которые могут его использовать", - заявил депутат от Консервативной партии Джеймс Безан.

Напомним, по словам спецпосланника Госдепа США по вопросам Украины Курта Волкера, между Соединенными Штатами и Европой нет разногласий по предоставлению Украине американского летального оружия, в частности, противотанковых ракетных комплексов "Джавелин".